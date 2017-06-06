Александр Лукашенко встретился с губернатором Пензенской области России

6 Июня 2017 21:11

Активно развивает взаимодействие по всем направлениям Беларусь с российскими регионами. С Пензенской областью мы готовы поделиться передовыми технологиями. Это заявил Президент Александр Лукашенко во время встречи с губернатором российского региона. Встреча в широком формате прошла сегодня во Дворце Независимости. Среди гостей - крупные промышленники, бизнесмены. Все они приехали в Беларусь в поисках новых партнеров. В программе не только встреча с Президентом, но и посещение сразу нескольких крупных производств. Мы готовы и продавать, и делиться опытом открыто, как это делают надежные и честные партнеры. Подробнее о совместных проектах и планах - репортаж Ксении Рабчинской.

Эта ярмарка на центральной городской площади Пензы теперь уже не сезонная. Спрос есть, а значит, и предложение: на прилавках молочная продукция, мясо и даже хлеб.

Беларусь и белорусское в регионе знают не понаслышке. В торговых сетях уже давно распробовали творог, сыры, молоко. Впрочем, продают в Пензе не только продукты - в регион уезжает фирменный трикотаж, верхняя одежда и косметика.

Белорусское как синоним качества - это бренд, который зарабатывали годами. Потребительскую корзину готовы наполнить практически в любом российском регионе. Но точек соприкосновения может и должно быть гораздо больше.

В том числе и за поиском новых направлений сотрудничества сегодня во Дворец Независимости прибывают гости из Пензенской области: бизнесмены, промышленники - возглавляет делегацию губернатор Иван Белозерцев. Человек опытный - прошел путь от председателя городской думы до главы региона. В этой должности в нашей стране впервые, но с Александром Лукашенко уже встречался - приезжал в Беларусь в составе делегации. Именно поэтому разговор со старта на дружеской ноте. На нас можно рассчитывать, Беларусь ценит надежных и честных партнеров. И готова предложить свой опыт во многих сферах. От сельского хозяйства до строительства.

Впрочем, умеем не только строить квартиры, но и создавать в них уют. Мебель белорусского производства уже 15 лет на рынке. Покупатель голосует рублем, и здесь продавцу уже не страшна конкуренция.

Белорусы конкуренции и не боятся. Александр Лукашенко за столом переговоров заявляет: на нас можете рассчитывать, поможем в любой сфере, наших, а в перспективе и мировых рынков хватит на всех. И, конечно, на перспективу - создание холдингов будущего. Пока вместе не собираем, но кооперируемся: в Пензу уезжают шасси Минского автозавода и комплектующие для дизель-генераторов. Продаем в области и через дилеров: МАЗ, "Амкодор", Гомсельмаш и продукцию Оршанского инструментального. А вот совместная сборка лифтов приостановлена. Впрочем, здесь, уверен Глава белорусского государства, еще предстоит вместе поработать.

Ставку сегодня важно делать не только на уже знакомые проекты, хотя и здесь потенциал не исчерпан, но и на совершенно новые возможности. Как подтверждение - в прошлом году удается переломить тенденцию к снижению экспорта. Рост 8 процентов - и в итоге более 50 миллионов долларов. Но можем больше. Точки роста называет губернатор.

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области России: "Мы можем создать новые направления сотрудничества, значительно увеличить объем товарооборота, усилить кооперацию между промышленными предприятиями, у нас такая возможность есть. Я считаю, что у нас хорошие перспективы взаимодействия в сфере машиностроения и электронных систем, и после прошлой встречи нам понравился ІТ-парк Беларуси, продвинутая компания европейского уровня, и наши пензенские коллеги практически год взаимодействуют с вами, есть кооперация".

А это пусть и не ІТ, но тоже будущее. Электробус белорусского производства уже не диковинка для минчан, но все еще способен удивить гостей. Экологичный транспорт будущего оценивают не только со стороны - отправляются по маршруту.

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области России: "Мы приехали не для того, чтобы просто посмотреть как на экскурсию, а для того, чтобы посмотреть производство, убедиться в том, что здесь выпускают качественный продукт, транспорт и потом для себя принять решение приобрести подвижной состав в Беларуси. Тем более мы знаем, что он очень хорошего качества. А для нас это важно. Комфорт, качество, цена. Три составляющие, которые побуждают нас ехать в Беларусь".

А белорусские троллейбусы уезжают во множество регионов России и по всему миру.

Дмитрий Парков, первый заместитель гендиректора ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш": "Мы отправили сейчас на опытную эксплуатацию электробус в Москву, для работы на Садовом кольце, так как там сняли контактные сети. Мы отправили электробус в Белград, в Сербию. Подписали три единицы с Сахалином. Сейчас мы разрабатываем модель электробуса с праворульным движением для Индии. Спрос есть. Я думаю, что он будет расти".

Впрочем, мы готовы не только поставлять готовое, но и делиться опытом. И здесь нет ничего лучше, чем один раз увидеть. Именно поэтому губернатор отправляется в агрокомбинат "Снов". Экскурсия по ферме и десятки вопросов - ни один не остается без ответа. В финале - традиционная дегустация.

Но, пожалуй, самая трогательная традиция - посещение площади Победы. Здесь не раз бывали коллеги Ивана Белозерцева, его регион, как и многие другие, в ту страшную войну понес большие потери. К монументу в центре Минска ложится венок от губернатора.

Первый день визита гостей - или, правильнее, добрых друзей - в нашу страну завершен.