Александр Лукашенко встретился с губернатором Костромской области

7 Февраля 2017 21:02

Прямые партнерские связи между регионами становятся все более значимым фактором укрепления экономического сотрудничества Беларуси и России. Это сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. Как подчеркнул Глава государства, без тесного межрегионального сотрудничества наши страны никогда бы не имели таких близких, союзнических отношений. Стоит отметить, что и потенциал такого сотрудничества намного выше. Однако цифры товарооборота за последнее время вызывают обеспокоенность. Динамика - отрицательная. И это на просторах всего Евразийского экономического союза. А значит, необходимо активизировать сотрудничество. Придать новый импульс взаимоотношениям. И такие встречи, как сегодня, - положительный пример заинтересованности в диалоге всех сторон. Во время переговоров обсудили развитие сотрудничества по различным направлениям: сельское хозяйство, строительство, промышленность, медиасфера. Отдельное внимание - увеличению поставок в Костромскую область продукции белорусского автопрома и созданию в российском регионе единого сервисного центра. Илона Красутская продолжит.

Предельно откровенно о том, что в большой политике обычно оставляют за кадром. Нет вопросов под табу и закрытых тем. Все это - Большой разговор с Президентом. Абсолютный рекорд - финальная точка дискуссии: 7 часов 20 минут. Из них немалая часть времени отведена белорусско-российским отношениям. Прямолинейно о поставках газа, границе и ухищрениях Россельхознадзора.

Символично, новая рабочая неделя начинается под хэштэгом белорусско-российских отношений. Минск встречает первую в этом году делегацию - из Костромской области во главе с губернатором. Сергей Ситников прибыл с представительным составом. Среди присутствующих - Совет Федерации, депутаты Госдумы, мэр Костромы. Очевидно, серьезные люди настроены на серьезный диалог.

Про таких говорят - свой. Кстати, экс-журналист, коренной костромич Сергей Ситников редко фигурирует в материалах федеральных СМИ. Такая скромность объясняется просто: публичности и шумихе в прессе предпочитает результат. А он - на крепкую пятерку. В плане инвестпривлекательности Костромская область в топ-5 регионов России.

А общего действительно много. У белорусского лидера образование историка, у костромского губернатора - тоже. Оба окончили русскую школу. И пусть это первая личная встреча, однако на общий тон разговора такая формальность не повлияла. Было видно: Александру Лукашенко губернатор импонирует не только как государственный деятель, но и как человек. Поэтому неудивительно, что белорусский лидер был настроен на предельно откровенный разговор. Прямота и открытость касались как видения перспектив двустороннего сотрудничества, так и оценки последних событий.

Падение товарооборота - проблема не только по линии Минск - Кострома. Цифры, которыми никак нельзя похвастаться, фигурируют на треке Союзного государства и в ЕАЭС. К глобальным проблемам в довесок ежегодно "подарок под елочку" - необоснованные претензии к качеству белорусской продукции. И вот опять без диалога и разбирательств. Накануне Россельхознадзор запретил поставки говядины из Минской области. Не реагировать белорусский Президент не может.

Впрочем, запрет от Россельхознадзора получили не только мясо, молочка, но и белорусского производства морепродукты. К переработанной, по сути, новой продукции - тоже претензии. И как тут молчать?

На огромной территории Костромской области в 60 000 квадратных километров проживает чуть более полумиллиона человек. Им по нраву не только белорусская молочная продукция, но и другие продукты питания. Сегодня условились увеличить поставки. Да, вокруг темы белорусско-российских отношений в последнее время слишком много домыслов и инсинуаций. Но все проблемы решаемы и, как показывает практика, только укрепляют дружбу братских народов. Да и какими бы ни были в разные времена отношения Беларуси и России, неизменно связи с регионами характеризуются особыми теплотой и динамизмом.

Сегодня российский регион реализует масштабный проект под названием "Костромская мечта". Инвестиции, восстановление сельского хозяйства и промышленности. Все это не без поддержки белорусских партнеров. Секретов нет. Передаем наши технологии и опыт. Жилье помогут построить белорусские специалисты. Новые "соседи" появятся у Гомсельмаша и МТЗ. Глава государства поддержал идею создания единого сервисного центра белорусской техники в Костромской области.

Из авто представительского класса в салон электробуса. Личный тест-драйв белорусской новинки от губернатора на заводе Белкоммунмаш. Новинка на проспектах Минска уже этой весной. Решено: экотранспорт украсит и улицы Костромы.

Беларусь и Костромская область наконец обзавелись и полноценной дорожной картой сотрудничества. Соглашение о взаимодействии в экономике, торговле и научной сфере сегодня завизировали в белорусском правительстве.

Каждый раз говоря о многомиллионных контрактах, спорных вопросах в отношениях, так просто забыть о главном - нашей истории. Нашей независимости. И ее цене. Слишком дорогой цене человеческой жизни, которая никак не сопоставима с чьими-то принципами. Из 176 Героев Советского Союза 21 костромчанин представлен к этому высшему знаку почета здесь, в Беларуси. И еще 6 полных кавалеров ордена Славы. В благодарность и память о каждом третьем погибшем белорусе отныне у монумента Победы цветы от костромской делегации.

Встречи Главы государства с российскими губернаторами всегда обращают журналистов к несложной математике. Ежегодно Дворец Независимости принимает с десяток делегаций. А если добавить традиционные мероприятия: форум регионов и общение белорусского Президента с российскими журналистами, - получается охват от Калининграда до Камчатки.

Такая особая ставка на межрегиональное сотрудничество - не иначе фундамент отношений Беларуси и России. Именно поэтому, несмотря на плотный график, Глава белорусского государства никогда не пропускает ни одной встречи с главами российских регионов. Да и часто именно добрые человеческие взаимоотношения в итоге вытягивают экономику. Представители бизнеса, губернаторы или журналисты. Независимо от должностей и статусов всегда в Минске с особым радушием встречают российских гостей. Лучше всего надежность любых отношений проверяет время. За четверть века для союзной интеграции были характерны не только взлеты. Да, не обходилось без турбулентности. Но белорусско-российское взаимодействие только крепло - во многом благодаря регионам. Ставка на развитие этих отношений для Беларуси всегда будет высока.