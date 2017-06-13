Александр Лукашенко встретился с главой крупнейшего банка России Германом Грефом

13 Июня 2017 15:04

Сбербанку предложено расширять поле деятельности на белорусском рынке. Сегодня Президент провел встречу с главой крупнейшего банка России.

Александр Лукашенко и Герман Греф обсудили ситуацию, сложившуюся в мировой экономике, а также ее влияние на финансовые секторы в Беларуси и России. На встрече также присутствовал российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Отдельной темой переговоров стало развитие отношений со Сбербанком, у которого в Беларуси работает дочерняя структура “БПС-Сбербанк”. Сегодня финансовый холдинг - крупнейший инвестор в белорусскую экономику.

Герман Греф, председатель правления Сбербанка России: "Благодарю за возможность встречи и конструктивное отношение. Сбербанк в Беларуси - очень крупный игрок на рынке. И все эти годы, начиная с 2014, мы в непростые времена увеличивали свой портфель. Сейчас ситуация уже куда более стабильная. Считаю, что этот год мы закончим значительно лучше, чем 2015 и 2016 годы. Со следующего года мы должны выходить на устойчивую прибыль".

Сбербанк - один из крупнейших коммерческих банков России. Его дочерние представительства работают более чем в 20 странах. В ежегодном рейтинге "Топ-тысяча банков мира" он занимает первое место среди финансовых учреждений Центральной и Восточной Европы. В прошлом году группой Сбербанк было инвестировано около полумиллиарда долларов в белорусскую нефтяную сферу. Еще около 61 миллиона долларов вложено в энергетический комплекс страны.