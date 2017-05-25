Александр Лукашенко встретился с главой Администрации Президента Натальей Кочановой

22 Мая 2017 15:02

Сегодня Президент провел ряд рабочих встреч. Оптимизация, раскрепощение деловой инициативы, кадры и переформатирование спортивной сферы.

Эти темы стали ключевыми на встрече Александра Лукашенко с главой Администрации Президента Натальей Кочановой. Напомним, сейчас в стране разрабатывается пакет документов по либерализации бизнеса.

Среди главных предложений - мораторий на введение новых налогов и повышение налоговых ставок, снятие административных барьеров, сокращение проверок. Общественные обсуждения этого процесса уже завершились, поступило более 400 предложений. Самые рациональные войдут в пакет документов, который рабочая группа откорректирует и сформирует в ближайшее время.

На встрече сегодня проанонсировали и ряд крупных мероприятий с участием Главы государства. Президент намерен в широком кругу обсудить вопросы в сферах ЖКХ, строительства, АПК, образования, бизнеса и спорта. Спортивную отрасль ждет переформатирование. Кадровые изменения могут коснуться не только федераций, но и госструктур. Впрочем, именно кадровому вопросу была посвящена значительная часть разговора с Натальей Кочановой. Отдельная тема – оптимизация.