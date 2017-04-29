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Александр Лукашенко вручил государственные премии и награды
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29 Апреля 2017 09:00

Александр Лукашенко вручил государственные премии и награды

Высшего признания удостоены 37 человек. Среди них представители АПК, промышленности и науки, силовых структур, медики - все, кто своим упорным трудом добился значительных результатов. Глава государства особо отметил и успехи белорусских спортсменов. Ордена Почета вручены спортсменам - инструкторам национальных команд Владимиру Самсонову и Виктории Азаренко. Как подчеркнул Глава государства, своим ежедневным трудом все эти люди стараются сделать Беларусь и жизнь в ней лучше.

В области искусства присуждены две государственные премии. Одна - творческому коллективу Национального академического Большого театра оперы и балета за постановку спектакля "Седая легенда". Вторая премия - композитору Владимиру Кондрусевичу за создание целого ряда музыкальных произведений. 

Кроме вручения государственных премий и наград, еще одним запоминающимся событием для награжденных стала экскурсия по Дворцу Независимости. Здесь проходит выставка работ известного белорусского живописца Семена Доморада.
 

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