Александр Лукашенко вручил государственные награды

28 Декабря 2016 15:03

Государство высоко ценит кропотливый труд и высокие достижения в любой сфере деятельности.

Об этом сегодня заявил Президент на церемонии вручения госнаград во Дворце Независимости. Накануне Нового года медалей и орденов, а также почетных званий удостоены более полусотни профессионалов своего дела. Это спасатели, аграрии, врачи, артисты, руководители предприятий, сотрудники налоговых органов и Комитета госконтроля. За достижение высоких результатов на летних Олимпийских и Паралимпийских играх отмечены спортсмены и тренеры.

Президент искренне поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом и Рождеством. Главное пожелание, чтобы высокая оценка их заслуг приносила радость в преддверии праздников и стала стимулом для новых свершений в будущем. Для гостей церемонии провели экскурсию по Дворцу Независимости. Многие здесь впервые. Тем, кто удостоен высоких госнаград, показали исторические залы, где проходили в том числе и переговоры "нормандской четверки". Каждый из присутствующих старался сделать как можно больше фото в этот важный и памятный для себя день.

Подробнее о церемонии, а также о ее героях - в наших следующих выпусках.