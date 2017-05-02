Александр Лукашенко во Дворце Независимости принял верительные грамоты послов зарубежных государств

3 Мая 2017 07:01

Беларусь готова обеспечивать представителям зарубежных стран благоприятные условия для реализации конструктивных идей и предложений.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств. Во Дворце Независимости собрались 12 представителей стран Европы, Азии и Африки. Этот год знаменателен тем, что в Минске пройдет сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По словам Главы государства, у Беларуси появились новые возможности для более широкого вовлечения государства в европейские интеграционные процессы.

Этот год для белорусской дипломатии особенный. Большинство дипотношений Беларусь установила 25 лет назад. И эти четверть века - серьезный фундамент и для политики, и для экономики. Президент Беларуси пожелал послам успехов в выполнении высокой дипломатической миссии, а также интересной и плодотворной работы на благо государств и народов.