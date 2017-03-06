Александр Лукашенко в душевной атмосфере пообщался с представителями культуры и искусства

6 Марта 2017 19:00

Творческие достижения необходимо больше популяризировать. Такое мнение сегодня высказал Президент Александр Лукашенко.

В стенах Большого театра Глава государства ознакомился с выставкой творческих работ номинантов на соискание Госпремии в области литературы, искусства и архитектуры 2016 года. Напомним, на прошлой неделе в центре внимания были претенденты на высокое звание в области науки и техники. Тогда Глава государства подчеркнул важность объективного и честного выбора лучших работ. И сегодня в Большом театре разговор о важности популяризации достижений в сфере национального искусства и культуры продолжился во время знакомства Президента с работами номинантов. Общение Александра Лукашенко с представителями культуры и искусства прошло в душевной атмосфере. На соискание Госпремии в области литературы и искусства выдвинуто 8 работ. Президент с интересом ознакомился с каждым проектом. В частности, выдвинут творческий коллектив Большого театра за постановку оперного спектакля "Седая легенда". Среди номинантов композитор Владимир Кондрусевич, автор музыки к постановке "Софья Гольшанская". А также коллектив Белгосфилармонии, известные скульпторы, писатели и художники Беларуси.

Уже после общения с номинантами на сцене Большого прошел концерт-презентация. Среди зрителей был и Президент. Выступить смогли все, кто претендует на высокое звание. Программа включает музыкальные номера из произведений, авторы и исполнители которых выдвинуты на Госпремию в области литературы, искусства и архитектуры. По словам Главы государства, найдется возможность поощрить каждого соискателя Госпремии. Все подробности сегодня вечером в репортаже "Панорамы".