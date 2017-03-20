21 Марта 2017 07:02

Президент Александр Лукашенко утвердил замысел стратегических учений "Запад" Вооруженных сил Беларуси и России

Накануне лидер провел встречу с главами Совета безопасности и правительства, министром обороны и высокопоставленными военными. Учения "Запад-2017" состоятся в сентябре. Такие масштабные тренировки проходят раз в два года. Президент Беларуси поручил военным провести маневры абсолютно прозрачно и максимально открыто для наблюдателей из других стран.

"Запад-2017" - завершающий этап общей подготовки Вооруженных сил Беларуси и России в этом учебном году. Акцент будет сделан на применении группировок войск в интересах безопасности Союзного государства. В учениях на белорусской территории от России примут участие около 3 тысяч солдат и почти 300 единиц техники.