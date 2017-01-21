Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы в 2017 году

Президент
21 Января 2017 09:00
Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы в 2017 годуЗащита государственной границы накануне стала темой совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Степень охраны рубежей наша страна повышает непрерывно. Внимание к данной сфере объясняется непростой международной обстановкой, ростом террористической опасности и увеличением потоков нелегальной миграции. При этом Беларусь является надежной преградой на пути незаконных потоков как людей, так и товаров. В прошлом году были выявлены более пяти тысяч потенциальных нелегальных мигрантов. Количество нарушений на границе снизилось более чем на 17 процентов. Глава государства также прокомментировал тему создания в нашей стране центров временного содержания мигрантов.
Глава государства коснулся и других важных тем - совершенствования работы Госпогранкомитета, оптимизации его структуры, а также повышения уровня профессиональной подготовки военнослужащих. Президент утвердил решение на охрану государственной границы в 2017 году.
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