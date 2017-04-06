Президент
6 Апреля 2017 15:02
Александр Лукашенко утвердил Конвенцию о межрегиональном сотрудничестве государств - участников СНГ
Президент Беларуси утвердил Конвенцию о межрегиональном сотрудничестве государств - участников СНГ. Соответствующий указ сегодня подписал Александр Лукашенко. Данная конвенция была принята 16 сентября прошлого года в Бишкеке во время саммита лидеров стран Содружества.
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