Александр Лукашенко участвует в строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике

22 Апреля 2017 15:01

Сегодня в Беларуси проходит республиканский субботник. В нем приняли участие более 3 млн человек. Это стало уже доброй и нужной традицией. Общими усилиями белорусы делают свои города чище и красивее.

Александр Лукашенко в эти минуты участвует в строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике. В составе бригады Глава государства выполняет работы по бетонированию монолитных полов в залах хореографии.

Президент Беларуси поставил задачу завершить строительство комплекса к марту 2018 года. Подробности в программе "Панорама".

Фото: president.gov.by.