Александр Лукашенко требует обеспечить сбалансированное развитие экономики страны

11 Февраля 2017 09:01

Об этом Глава государства заявил на совещании по актуальным вопросам развития экономики.

В числе приглашенных на совещание была группа экспертов, которые непосредственно участвовали в проведении социально-экономической политики в Беларуси. Обсуждения сконцентрировались вокруг определения новых точек роста, конкретных действий, которые могут придать дополнительный импульс развитию белорусской экономики. Ключевое требование Главы государства - предпринимаемые шаги не должны создавать предпосылки для дестабилизации ситуации. Приоритет - сбалансированному развитию без валютных потрясений, платежных кризисов и других негативных явлений. Глава государства предупредил о недопустимости отхода от генеральной линии развития государства и экономической политики.

Экспертное сообщество обсудило планы по обеспечению экономического роста как на этот год, так и на ближайшую пятилетку. Основные моменты отражены в Программе социально-экономического развития. Она была принята на пятом Всебелорусском народном собрании. Александр Лукашенко добавил, что нынешнее совещание в узком кругу не подменяет предстоящего разговора на расширенном заседании правительства, которое должно состояться в ближайшее время. На нем будут подведены итоги прошлого года и определены приоритеты на 2017-ый.