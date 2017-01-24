Александр Лукашенко требует обеспечить переработку всей древесины внутри Беларуси

24 Января 2017 19:01

Об этом Глава государства заявил сегодня, заслушивая доклад об экспорте круглых лесоматериалов. С января прошлого года указом Президента введен запрет поставок за рубеж необработанной древесины. Исключение - форс-мажорные обстоятельства, например, массовый вал деревьев из-за урагана. В 2016 и первой половине этого года Минлесхоз получил разрешение экспортировать 4 миллиона кубометров сырья. Это распиленные бревна, в том числе и лес, поваленный июльскими ураганами. В стране наблюдается профицит сырья. В прошлом году заготовлен рекордный объем - 21 миллион кубометров. Из-за того, что некоторые предприятия концерна Беллесбумпром не загружены, так как находятся в стадии модернизации, правительство предлагает продлить действие квот. Экспорт леса не рассматривается как самоцель. Основная задача по-прежнему в обеспечении сырьем внутреннего рынка и как следствие выпуска экспортно ориентированной продукции.

В этом году за рубеж отправится партия в почти два миллиона кубометров круглого леса. Тем не менее Глава государства предупредил Минлесхоз, что это разрешение станет последним. Требование неизменно: вся древесина должна перерабатываться внутри страны. В ноябре откроется новый завод Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Именно на это предприятие будет поставляться тот объем древесины, который теперь экспортируется за рубеж в круглом виде.

Среди ключевых поручений Президента - искоренение серых схем вывоза древесины. Правительство уже приняло меры, чтобы пиловочник не уходил на экспорт под видом кольев и столбов. Постановление о лицензировании этих видов продукции вступает в силу 1 февраля. А вот дата 1 мая станет крайней для наведения порядка в лесах Беларуси. Наказывать будут рублем. Глава государства предлагает увеличить штрафы за вывоз мусора на территорию лесных массивов.