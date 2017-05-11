12 Мая 2017 12:02

Стратегическое партнерство на высшем уровне. Президент Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, с 13 по 16 мая в Пекине Глава государства примет участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь". Белорусская сторона планирует выразить предложения по углублению и расширению партнерства на Евразийском континенте. Акцент – на совместное мирное взаимовыгодное развитие. Ожидается, что Александр Лукашенко проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами. В частности, запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, где речь пойдет о дальнейшем практическом наполнении нового этапа белорусско-китайских отношений. Стороны рассмотрят перспективные направления в различных сферах, а также реализацию наиболее крупных и знаковых совместных проектов.