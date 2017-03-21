Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Могилевскую область

21 Марта 2017 21:00

Поддерживать добросовестных инвесторов Беларусь будет и далее: об этом заявил Президент, посещая предприятие "Кроноспан". Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Могилевскую область. Главе государства доложили о выполнении поручений по развитию региона и, в частности, свободной экономической зоны "Могилев". Здесь за 5 лет реализовано около 40 проектов, в том числе - с участием зарубежного капитала. Ярким примером удачного вложения средств иностранными инвесторами как раз и является холдинг. Всего компанией "Кроноспан" вложен почти миллиард евро в производство, создано более тысячи рабочих мест. Пример положительный, хотя не в полной мере отражающий положение дел в регионе. Пока в области есть отставание, в том числе - и по выполнению прогнозных показателей.

О состоянии Могилевщины в целом, а также о тактике и стратегии в деревообработке - Андрей Кривошеев. "Кроноспан" - образцовый пример, на миллиард выходят в текущем году. Но даже не деньги для государства главное. Важнее - технологии деревообработки по высочайшему немецкому стандарту, рабочие места, обучение и зарплаты, наконец, смежные производства и заказы для белорусских индустрий.

Подсчитано: 1 новое рабочее место здесь дает 10 для области и республики. От лесозаготовки и вагоностроения до дилерской сети мебели, ламината и даже каркасных домов под ключ. У предприятия есть амбиции к росту, нужна поддержка государства, и именно поэтому сюда едет Президент.

Стратегический инвестор, конечно, в привилегированном положении. Расположен в свободной экономической зоне "Могилев". А это сразу минус в налогах, таможенных платежах и инфраструктуре. Чтобы не терять в темпах развития и дополнительно заинтересовать инвестора, в пик мирового кризиса СЭЗ вложилась в территорию. Это уже не гринфилд, т. е. чистое поле. За пять лет построены дороги, рекультивирована территория, своя подстанция, подведены все сети и железная дорога. На практике – это треть затрат инвестора на первом этапе. Вложения себя окупили.

После взаимного открытия рынков евразийской пятеркой белорусские СЭЗ объективно проигрывают российским и казахским в объеме льгот. Но компенсируют долгими соглашениями, минимальной коррупцией и высококлассным местным персоналом. Отсюда результат.

Так, за прошлый 2016-й СЭЗ "Могилев" выпустила треть всей промышленной продукции области, почти половину экспорта и четверть инвестиций в основной капитал. Сальдо торговли, несмотря на экспортную "вилку" (сырье дорожает, готовая продукция падает в цене), осталось положительным. Немного не добрав до четверти миллиарда долларов.

А это лишь 4 десятка предприятий резидентов с общим портфелем иностранных инвестиций в 1,2 млрд. евро, львиную долю которых обеспечил как раз мировой лидер деревообработки "Кроноспан".

Очевидно, что область в целом на фоне свободной экономической зоны выглядит менее успешно. Из 6 ключевых показателей выполнено лишь 4. Экспорт товаров и услуг, инвестиции и наболевшее сегодня трудоустройство – новые рабочие места. По экспорту прибавили 10%, положительное сальдо выросло в 7 раз. Наибольший вклад в услугах дали программирование, обучение иностранных студентов и медицина на экспорт. Т. е. область объективно не застыла в развитии.

Но Главу государства интересует не самореклама, а "узкие места" в работе. Проблем хватает. Не восстановлен валовый региональный продукт, отставание по росту зарплаты. Выход на среднюю по стране - 1000 рублей - местной властью не просматривается.

Особняком в рейтинге зарплат Могилева и области стоит "Кроноспан". Молодой специалист после года обучения за счет нанимателя в Польше или России получает в среднем 700 – 800 рублей. Средняя по трем заводам – в полтора раза выше заветной тысячи. Плюсом к доходу – социальный пакет, а это и компенсация аренды жилья для иногородних специалистов, и стремительное карьерное продвижение. Вырасти до руководителя отдела дизайна или продаж можно менее чем за пять лет. И если на старте большинство управленцев были с польским и прибалтийским акцентом, то теперь в основном могилевский говор и в цехах, и на этаже управленцев.

Конечно, без поддержки государства столь стремительное развитие невозможно. Но есть и обратная зависимость – инвестор снимает остроту проблемы безработицы в регионе.

Другое дело - бесхозяйственность с агротехникой, технологиями в животноводстве и приведением в порядок складских и пустующих объектов и площадок. Например, рядом с аккуратными цехами "Кроноспана" – склад под открытым небом, больше похожий на свалку. А это 60 гектаров земли.

Тот же вопрос о неухоженных землях – главному инвестору. Когда займете их в производстве или хотя бы облагородите. Ведь что в бизнесе, что у молодого государства один принцип: "время – деньги".

Неряшливость не красит ни администрацию СЭЗ, ни инвестора. Тем более что "Кроноспану" от роду 120 лет. Это старый, педантичный европейский бизнес. Начинали с лесопилки, сегодня 40 заводов и 14 тысяч сотрудников по всему миру. География экспорта – 125 стран, ассортимент более 30 тысяч позиций. От плит ДСП и МДФ до высококлассного ламината и каркасных домов из плит ОСП под ключ.

В кратчайший срок обещают привести в порядок и перспективные гектары. Это ведь культура производства. К тому же, у инвестора объемный бизнес-план развития. Новые земли нужны и в Могилеве, и для филиала в Сморгони. Плюс просят долгосрочное прямое партнерство с лесхозами. Не разовые сделки, как сейчас, а лес в аренду, возможность вести заготовку для партнеров по всей Беларуси, поставлять плиты МДФ и ДСП напрямую на белорусские мебельные фабрики. Президент амбициозные планы выслушивает, спокойно выдвигая главное условие поддержки – учет национальных интересов.

Почему так важно, чтобы инвестор максимально использовал отечественную технику и персонал? Конечно, не только, чтобы у МАЗа, Амкодора и вагоностроителей появились новые заказы. Важнее - доработка техники с учетом опыта иностранного инвестора. Трансферт технологий лесозаготовки. Новые каналы поставок через дилерские центры "Кроноспана" по всему миру. Например, сегодня заготавливается около 18 млн. кубометров древесины. Немцы смогли бы с тех же участков и меньшим количеством людей собрать до 40. Научится обращаться с национальным достоянием, как немцы, – это сверхзадача в отрасли. Плюс, безусловно, новые рынки и новые ниши.

Главе государства демонстрируют весь цикл переработки древесины. Здесь он замкнутый и безотходный. От бревна до плиты ОСП - километр процедур и 2 часа времени. Весь брак - в повторную переработку. За два года выйдут на миллион кубометров, так что, линия будет самой производительной в мире. Современный мировой рекорд – 800 тысяч.

Аналогично в Сморгони планируют вывести на миллион производство ДСП, чтобы заводы в Беларуси окончательно закрепили за собой весь огромный и перспективный рынок СНГ. Это вполне достижимо, если учесть, что плиты и ламинат, выпущенные что в Германии, что в Польше, что в Беларуси – не отличаются ни качеством, ни полнотой ассортимента. Об этом – на выставке готовой продукции.

В целом "Кроноспан" – лучшее свидетельство гармонии частного стратегического инвестора и честного активного государства. Эталон партнерства в отрасли, где госзаказ, прозрачное лесное хозяйство, модернизация и ювелирное государственное планирование встречаются с инвестициями, технологиями, амбициями и порядочностью инвестора.