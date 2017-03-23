24 Марта 2017 12:02

Посевная, переработка и инвестиции. В эти минуты Президент Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Гродненскую область.

Глава государства посещает совхоз "Лидский" и знакомится с ходом весенне-полевых работ в регионе и стране в целом. По данным Минсельхозпрода, засеяно почти 10% площадей, отведенных под ранние яровые зерновые культуры. Планируется, что Президенту продемонстрируют разработанные и созданные на белорусских предприятиях машины для внесения минеральных и органических удобрений. Также сегодня Александр Лукашенко посетит мясоперерабатывающее предприятие "АРВИБЕЛАГРО". Общий объем инвестиций, направленных на реализацию проекта, - более 30 миллионов евро. На предприятии планируется создать 170 рабочих мест. Президенту доложат о состоянии и новых направлениях развития птицеводства в стране. Глава государства увидит современные технологии переработки мяса индейки и встретится с трудовым коллективом предприятия.