Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Гомельскую область

Президент
11 Апреля 2017 12:00
Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Гомельскую областьНавести должный порядок с расходом топлива во время посевной кампании. Такое требование высказал Президент Беларуси во время рабочей поездки в Гомельскую область. Александр Лукашенко посетил совхоз "Исток" Речицкого района. Лидер говорил об экономичном и бережном отношении к ресурсам и подчеркнул, что непреложным требованием остается жесткое соблюдение технологической дисциплины.
В эти минуты Глава государства посещает завод "Речицадрев". Лидер лично проверяет выполнение поручений о реконструкции, модернизации и развитии базовых деревообрабатывающих предприятий. В Беларуси действуют более 3 тысяч компаний, 86 из которых входят в состав концерна "Беллесбумпром".
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