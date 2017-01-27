Александр Лукашенко сегодня затронул тему нашумевшего задержания бизнесмена Александра Кныровича

27 Января 2017 15:03

Общаясь с назначенными управленцами, Александр Лукашенко обратил внимание на ответственность и честность. Это главные качества, которыми должен обладать руководитель любого уровня. В этой связи Глава государства затронул тему нашумевшего задержания бизнесмена Александра Кныровича. Эта новость муссируется в Байнете. Некоторые интернет-ресурсы спекулировали на догадках, но истинное положение дел стало известно сегодня. Как сообщили в КГБ Беларуси, по результатам оперативной разработки задержаны и помещены под стражу в СИЗО КГБ 11 человек, которые признали вину. Среди задержанных и руководитель компании "СарматТермо-Инжиниринг" Александр Кнырович.

Установлено, что с 2014 года представители компании "СарматТермо-Инжиниринг" обеспечивали проведение заказных биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции. Путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики злоумышленники организовывали теневые тендеры. При этом суммы откатов закладывались фирмой в себестоимость продукции, завышенная цена которой учитывалась при формировании коммунальных тарифов. Т.е. фактически прибыль коммерсантов и взятки должностных лиц оплачивались за счет населения. За два последних года фирма "СарматТермо-Инжиниринг" таким криминальным путем поставила госструктурам труб на 90 миллионов рублей. Подробности громкого дела в наших следующих выпусках.