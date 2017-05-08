Главная>>Агентство теленовостей>>Президент>>Александр Лукашенко сегодня ответил на вопросы представителей масс-медиа
Президент
RSS
Александр Лукашенко сегодня ответил на вопросы представителей масс-медиа
Скачать Поделиться

9 Мая 2017 15:02

Александр Лукашенко сегодня ответил на вопросы представителей масс-медиа

Торжества на площади Победы неизменно привлекают многочисленных журналистов – как белорусских, так и зарубежных. Александр Лукашенко сегодня ответил на вопросы представителей масс-медиа. Среди основных тем разговора – поддержание безопасности, развитие малых населенных пунктов и выступление национальной сборной на чемпионате мира по хоккею. Кроме того, Президент сравнил миграционные процессы в Беларуси и Европе. Глава государства обратил особое внимание на готовность нашей страны к реагированию на любые современные угрозы и вызовы.

9 Мая слова благодарности и глубокой признательности нашим ветеранам звучали от каждого белоруса.

  

Другие новости

Поздравление с Днем Победы Віншаванне з Днём Перамогі 06.05.2017 09:10 / Президент Поздравление с Днем Победы

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =