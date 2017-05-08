Президент
9 Мая 2017 15:02
Александр Лукашенко сегодня ответил на вопросы представителей масс-медиа
Торжества на площади Победы неизменно привлекают многочисленных журналистов – как белорусских, так и зарубежных. Александр Лукашенко сегодня ответил на вопросы представителей масс-медиа. Среди основных тем разговора – поддержание безопасности, развитие малых населенных пунктов и выступление национальной сборной на чемпионате мира по хоккею. Кроме того, Президент сравнил миграционные процессы в Беларуси и Европе. Глава государства обратил особое внимание на готовность нашей страны к реагированию на любые современные угрозы и вызовы.
9 Мая слова благодарности и глубокой признательности нашим ветеранам звучали от каждого белоруса.
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