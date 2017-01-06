Александр Лукашенко с сыном Николаем присутствовал на богослужении в Свято-Духовом кафедральном соборе

7 Января 2017 21:01

Православные верующие всего мира сегодня отмечают Рождество Христово, приветствуя друг друга словами: "Христос родился!"; "Славим его!". Этот день издревле причислен церковью к великим двунадесятым праздникам и является вторым по значимости после Пасхи в православной конфессии. Его значение столь велико, что даже летоисчисление ведется именно с момента появления на небе первой звезды, знаменующей рождение Иисуса Христа. Это время молитвы и веры, надежды и радости. И даже несмотря на морозы - это очень теплые дни, когда близким дарят не только подарки, но свою любовь и доброту. По традиции радость этого светлого дня вместе с верующими разделил Президент. Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем присутствовал на богослужении в Свято-Духовом кафедральном соборе. Вместе с Митрополитом Павлом они зажгли рождественскую свечу у чудотворной иконы Минской Божией Матери – символ всеобщей молитвы за Беларусь. В теплой обстановке Александр Лукашенко пообщался с прихожанами. С подробностями – Илона Красутская.

На улице минус 25, по ощущениям куда холоднее, но в душе тепло. Даже самая холодная праздничная ночь в этом году не стала испытанием для верующих. Богослужению по телевизору тысячи прихожан предпочли дорогу к храму. В канун Рождества главное всенощное бдение состоялось в столичном Свято-Духовом кафедральном соборе. Из молитвенного дома многие не торопились расходиться. Оставались даже на утреннюю службу.

По уже сложившейся многолетней традиции радость этого светлого дня (приход в мир Спасителя), вместе с верующими разделяет Глава государства. С младшим сыном Николаем Александр Лукашенко приехал в главный кафедральный собор Минска. Очевидно, перепады температуры сказываются и на телевизионной технике. Но спустя мгновения запотевшая оптика возвращается в строй. И вот перед глазами все великолепие храма.

В храме почти домашняя обстановка. Поздравление гостям от учащихся воскресной школы. И куда же без ответных сладких подарков. Многие пришли семьями, с детьми. Соблюдали пост все 40 положенных дней. Каждый ставит свечку. За здоровье родных и в память о тех, кого уже нет рядом. Символ всеобщей молитвы за Беларусь, мир и спокойствие на нашей земле - рождественская свеча у чудотворной иконы Минской Божией Матери.

Рождество - время смирения и прощения. Великая радость сегодня объединяет всех христиан. Закономерно, что в этот особый день больше хочется говорить о добром: благополучии, милосердии, любви. А еще это время надежд, надежд на лучшее. В теплой обстановке Александр Лукашенко пообщался с прихожанами. Откровенно Глава государства говорил о главном - межконфессиональном мире, взаимодействии церкви и государства как равных партнеров, внешней политике и будущем страны.

Сложно представить, но в эти светлые дни в разных точках планеты идут кровопролитные конфликты, звучат выстрелы. Кому-то не удалось встретить Новый год в кругу семьи, а детям не достались подарки. 2017 уже начался с теракта в Стамбуле, сегодня стрельба во Флориде. События, о которых чаще узнаешь только по телевизору или от знакомых, кажутся такими далекими. И в то же время напоминают об истинной ценности мира.

Ушедший год был непростым. Большую политику и экономику штормило во всех смыслах. Но не время оглядываться на кого-то. Да, безопасность, стратегия развития страны остаются неизменным приоритетом государства. На этом делает особый акцент Президент. А вот благополучие и экономическое развитие зависят от вклада каждого.

В поздравлении Главы государства звучат призывы быть внимательнее и заботливее к окружающим, пожелания здоровья и исполнения самых заветных надежд. Особенно в этот праздник много добрых слов, у мира, спокойствия и благополучия нет конфессиональной принадлежности.

По случаю праздника Александр Лукашенко и Митрополит Павел обменялись подарками. В дар Главе государства Митрополит преподнес образ Иверской иконы Божьей Матери и икону Ангела-хранителя, написанные и освященные на святой горе Афон. Александр Лукашенко передал Белорусской православной церкви икону Божьей Матери "Умиление", выполненную в старинной технике. Рисунок - образ Богородицы - выложен сусальным золотом.

Строгий 40-дневный Филиппов пост позади. У верующих начинается самая чудесная пора – святки. Время милосердия, когда принято ходить друг к другу в гости и дарить подарки.

Рождество и как начало новой жизни. Праздник, который несет с собой светло большой веры, обращение к вечным ценностям. Славить новорожденного Христа белорусы будут еще 12 дней до праздника Крещения. Но в проповедях духовенства звучит особая просьба - не ограничивать себя этим лишь отрезком времени, а хранить любовь и благоговение в душе каждый день.