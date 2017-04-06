Президент
7 Апреля 2017 12:00
Александр Лукашенко проводит совещание о проблемах и перспективах развития белорусской науки
Государство и наука - путь к инновациям. В эти минуты Президент Александр Лукашенко проводит совещание о проблемах и перспективах развития белорусской науки.
Перед большим разговором Глава государства ознакомился с выставкой научных и научно-технических достижений. 150 новейших экспонатов демонстрируют результаты исследований и разработок за последние два года. В большом совещании принимают участие более 400 человек: члены правительства, ученые, ректоры вузов, а также руководители ведущих промышленных компаний страны. В эти минуты в здании президиума Национальной академии наук обсуждаются самые острые проблемы - внедрение разработок в производство, подготовка научных кадров и эффект от научных открытий.
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