Александр Лукашенко провел встречу со старшим вице-президентом Всемирного банка

29 Марта 2017 12:00

Проекты в сфере здравоохранения, ЖКХ и энергетики - это только некоторые пункты новой стратегии партнерства Беларуси и Всемирного банка на ближайшие 4 года.

О перспективах взаимного сотрудничества сегодня шла речь на переговорах Президента Александра Лукашенко с топ-менеджерами этой влиятельной финансовой организации. В Минск на два дня прилетели старший вице-президент по операционным вопросам Кайл Питерс и вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер. Глава государства выразил благодарность иностранным гостям за установившийся уровень сотрудничества. В ключе конструктивного диалога стороны намерены работать и далее. Всемирный банк готов и впредь оказывать Беларуси содействие в повышении конкурентоспособности продукции, диверсификации и модернизации производств.

Беларусь и Всемирный банк сотрудничают уже четверть века. За это время портфель инвестиций превысил полтора миллиарда долларов. Больше всего средств пошло на обновление транспортной системы общей суммой 400 миллионов долларов. Совершенствование отечественных ТЭЦ - 215 миллионов. В этом списке также проекты в образовании и водоснабжении.