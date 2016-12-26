27 Декабря 2016 15:01
Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития СЭЗ
Условия для белорусских свободных экономических зон на рынке Евразийского экономического союза надо сделать как минимум равноценными. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам развития СЭЗ.
С 1 января условия работы резидентов свободных экономических зон существенно меняются. Принятые в рамках ЕАЭС документы упраздняют некоторые таможенные льготы. В этой связи правительство подготовило проект указа, где отражены предложения по повышению инвестпривлекательности СЭЗ и стимулированию активности резидентов. Среди них - освобождение от арендной платы за земельные участки до конца 2019 года, снижение порога объема инвестиций при регистрации в СЭЗ с одного до полумиллиона евро и расширение границ СЭЗ - Брест, Витебск и Гродноинвест. Нынешнюю отдачу от работы СЭЗ в Беларуси Глава государства назвал недостаточной. Александр Лукашенко подчеркнул, что и в плане притока инвестиций нет ожидаемого результата.
Подробностями более чем двухчасовой дискуссии с журналистами поделился министр экономики Владимир Зиновский. Инициативы правительства Глава государства поддержал, кроме того, резидентам свободных экономических зон продлены сроки преференций.
Сегодня в Беларуси действуют 6 свободных экономических зон. Резиденты - почти полтысячи организаций, в которых работают 124 000 человек. Это 4,3% от числа занятых в экономике страны. Темп роста выпуска промпродукции в СЭЗ значительно превышает среднереспубликанский уровень. За 9 месяцев года объем производства составил более 7,5 миллиарда рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 24%.