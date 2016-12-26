Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития СЭЗ

27 Декабря 2016 15:01

Условия для белорусских свободных экономических зон на рынке Евразийского экономического союза надо сделать как минимум равноценными. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам развития СЭЗ.

С 1 января условия работы резидентов свободных экономических зон существенно меняются. Принятые в рамках ЕАЭС документы упраздняют некоторые таможенные льготы. В этой связи правительство подготовило проект указа, где отражены предложения по повышению инвестпривлекательности СЭЗ и стимулированию активности резидентов. Среди них - освобождение от арендной платы за земельные участки до конца 2019 года, снижение порога объема инвестиций при регистрации в СЭЗ с одного до полумиллиона евро и расширение границ СЭЗ - Брест, Витебск и Гродноинвест. Нынешнюю отдачу от работы СЭЗ в Беларуси Глава государства назвал недостаточной. Александр Лукашенко подчеркнул, что и в плане притока инвестиций нет ожидаемого результата.

Подробностями более чем двухчасовой дискуссии с журналистами поделился министр экономики Владимир Зиновский. Инициативы правительства Глава государства поддержал, кроме того, резидентам свободных экономических зон продлены сроки преференций.

Сегодня в Беларуси действуют 6 свободных экономических зон. Резиденты - почти полтысячи организаций, в которых работают 124 000 человек. Это 4,3% от числа занятых в экономике страны. Темп роста выпуска промпродукции в СЭЗ значительно превышает среднереспубликанский уровень. За 9 месяцев года объем производства составил более 7,5 миллиарда рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 24%.