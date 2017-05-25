Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития хоккея в Беларуси

25 Мая 2017 15:00

От белорусского хоккея Глава государства требует отдачи и результатов. Об этом Президент заявил сегодня на совещании по вопросам развития этого вида спорта. Александр Лукашенко сразу подчеркнул, что такое внимание к хоккею не потому, что в этой сфере есть великие достижения или потому, что как принято говорить в обществе, Президент сам играет в хоккей. Причина в том, что этот вид спорта, наряду с футболом, наиболее массовый. Глава государства критично высказался о результатах игры национальной хоккейной сборной. Оставляет желать лучшего и игра ведущего клуба страны - минского "Динамо".

Президент намерен серьезно разобраться с тем, что происходит в этом виде спорта. В Федерации уже произошли серьезные кадровые изменения. На посту председателя Игоря Рачковского сменил Семен Шапиро. Он представил свой взгляд на проблемы, которые сегодня есть в развитии национальной сборной.

Cреди важных вопросов – развитие национального чемпионата и подготовка резерва. Обсуждение этой темы на высшем уровне особенно актуально, учитывая, что именно Беларусь получила право проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Минск и Рига подали совместную заявку и обошли Хельсинки. Президент раскритиковал попытки персонифицировать эту победу. Это заслуга народа и страны. Беларусь уже доказала свою состоятельность при проведении подобных мировых состязаний.