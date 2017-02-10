Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам развития экономики

10 Февраля 2017 19:00

Дворец Независимости сегодня снова стал площадкой для обсуждения острых экономических вопросов - на этот раз дискуссия продолжалась 4 часа.

На совещании у Президента присутствовали не только профильные министры, но и группа экспертов. В разное время они участвовали в проведении социально-экономической политики в стране. Обсуждения сконцентрировались вокруг определения новых точек роста, т.е. конкретных действий, причем нестандартных, которые могут придать дополнительный импульс развитию белорусской экономики. Ключевое требование Главы государства в том, что предпринимаемые шаги не должны создавать предпосылки для дестабилизации ситуации. Приоритет сбалансированному развитию без валютных потрясений, платежных кризисов и других негативных явлений.

Вместе с Президентом экспертное сообщество обсудило планы по обеспечению экономического роста как на этот год, так и на ближайшее пятилетие. Александр Лукашенко готов слышать разные точки зрения. Свою позицию и видение ситуации озвучили специалисты с большим опытом работы: экс-министры, главы Нацбанка. И тем не менее эта встреча не подменяет большое совещание с участием полного состава действующего Кабинета Министров, где подведут итоги прошлого года и определят, что станет приоритетом на 2017. Период пройден непростой, тем не менее правительство делает оптимистичные прогнозы на этот год.

Андрей Кобяков, Премьер-министр Беларуси: “Я просматриваю реальные позитивные тренды. Практически все отрасли промышленности в конце прошлого года превышали объемы производства уровня 15 года. Хотя там тоже были невысокие уровни, но практически по всем отраслям экономики был обозначен положительный тренд. Немножко отставала деревообработка, но там тоже был однозначно положительный тренд на восстановление объемов. Были проблемы у нефтехимической отрасли в связи с известными ограничениями, связанные с поставкой и объемом перерабатываемой нефти. Все остальные - машиностроение, легкая промышленность, пищевая - находятся на подъеме. У меня цифры есть по итогам января. Темпы роста промышленного производства 105,9 % к уровню 2016 года. Это очень такой хороший старт для промышленности, в сельском хозяйстве – 103,1 %. Финансовое положение субъектов хозяйствования по итогам года 2016 оказалось заметно лучшим по отношению к году 15, количество убыточных организаций сократилось на 30 %. Чистая прибыль выросла в 1,5 раза”.

Отмечено, что в последнее время установился такой тренд: все важные для страны вопросы, в том числе экономические, обсуждаются открыто. Чтобы были слышны разные голоса, к дискуссии активно подключаются эксперты, как это было во время прошедшего Большого разговора с Президентом. Впрочем, о многополярности мнений свидетельствует и нынешнее совещание у Главы государства.

Основные акценты развития страны отражены в Программе социально-экономического развития. Она была принята на 5-м Всебелорусском народном собрании. Главные ориентиры - это инвестиции, занятость и экспорт. В этом году планируется дать старт движению к намеченным цифрам пятилетия, где рост ВВП заложен на 12 %, доходов - более чем на 11, а инфляция - ниже 5. Подробности совещания у Президента - вечером в "Панораме".