Александр Лукашенко принял верительные грамоты от новых руководителей дипломатических миссий в нашей стране

2 Мая 2017 21:01

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял верительные грамоты от новых руководителей дипломатических миссий в нашей стране. Во Дворце Независимости собрались 12 представителей государств Европы, Азии и Африки. Для каждого дипломата у белорусского лидера отдельное напутствие. Но главная объединяющая идея - официальный Минск открыт для всех партнеров и готов к любым взаимовыгодным проектам. Приоритеты Беларуси остаются неизменны. Многополярная и миролюбивая внешняя политика. Плюс ко всему этот год знаменателен и тем, что в белорусской столице пройдет сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как отметил Президент, это новые возможности для более широкого вовлечения нашего государства в европейские интеграционные процессы. Продолжит тему Илона Красутская.

Учитывая интернациональный график белорусского Президента, за год Дворец Независимости принимает десятки зарубежных делегаций. Кто-то прилетает выстраивать отношения из-за океана, с кем-то приходится прощаться. Например, по случаю завершения дипломатической миссии. Но здесь действительно всегда особенно рады тем, кто принимает эстафету. Настоящий парад континентов всегда - церемония вручения верительных грамот.

Во Дворце Независимости дипломаты 12 стран. География партнерства обычно сразу читается по национальным костюмам. Однако представители азиатских и восточных государств наряду с дипломатами из ЕС выбрали стандартный дресс-код. А вот новоиспеченный посол африканского государства Руанда на встречу с Александром Лукашенко пришла в платье. Все же единственная дама в мужском обществе, выделяется еще и звучным именем - Жанна Дарк Мужавамария. Отлично говорит по-русски, и ей привычен наш климат. До этого возглавляла дипмиссию в России. Уже успела освоиться в Беларуси и, очевидно, оценить качество наших брендов: на ее руке красовались часы "Луч".

После краткого церемониала дипломаты узнают первые детали своей миссии от белорусского Президента. Своего рода экскурс: как дальше будут выстраиваться отношения между странами. Главная объединяющая идея - официальный Минск открыт для всех партнеров и готов к любым взаимовыгодным проектам. Этот год знаменательный по линии европейского взаимодействия. В Минске пройдет летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Это крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. В белорусскую столицу приедут более 700 гостей: парламентарии, представители евроструктур. Это новые возможности для широкого вовлечения белорусского государства в европейские интеграционные процессы.

На ЕС приходится примерно треть белорусского экспорта. Бельгия - в числе европейских стран, с которыми у нас наиболее развитые экономические отношения. Цифра общей торговли - 370 миллионов долларов. Но бывало и больше полумиллиарда. Беларусь готова наращивать сотрудничество в самых разных сферах.

В этом году в ЕС председательствует Мальта. Островное государство в Средиземном море рассматриваем как площадку для выхода на североафриканские рынки.

А для белорусской дипломатии 2017-й тоже особенный - большинство дипотношений наша страна установила 25 лет назад. Эта цифра применима и к Греции. Эти четверть века - серьезный фундамент и для политики, и для экономики.

На европороге сейчас и Украина. Посол дружественной нам страны прибыл в Беларусь в феврале. Игорь Кизим имеет многолетний опыт в дипломатии. Работал в посольствах Франции, Канады, в Британии. Его дипломатическая миссия в Беларуси началась непросто - с подготовки встречи президентов.

Лидеры Беларуси и Украины встретились неделю назад. Во время многочасовых переговоров обсуждали вопросы активизации двусторонних контактов по всем направлениям. В приоритете промышленность, нефтехимический комплекс, аграрная и транспортно-логистическая сферы. Еще одна тема переговоров - урегулирование конфликта на востоке Украины. Белорусская сторона и впредь будет делать все для разрешения украинского кризиса.

Казалось бы, встреча завершилась, но работы у посла не убавилось. Летом по приглашению Петра Порошенко нашего Президента ждут в Киеве с официальным визитом.

Новый посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов. До этого возглавлял миссию в Китае. По совместительству был послом в таких азиатских странах, как Вьетнам, Монголия.

Позиции Беларуси и Азербайджана во многом совпадают. За прошедшие 10 лет белорусско-азербайджанский товарооборот вырос с 30 миллионов долларов до почти 300.

Темп сотрудничества президенты поддерживают личными встречами.

Начиная с 2006 года, четко держат ритм - раз в три года обмениваются визитами. И всегда лидеры стран встречаются как друзья.

Такое же радушие Беларусь распространяет на все азиатские страны. С Ираном хотим подтянуть до высокого уровня политических контактов торговлю. С Новой Зеландией - развивать инвестиционные контакты. В тоже время официальный Минск поддерживает создание зоны свободной торговли между Израилем и Евразийским экономическим союзом.

Шестеро дипломатов будут осуществлять свою деятельность по совместительству: в России, Украине и Польше. Невзирая на малый стаж в должности, охотно делились с журналистами планами.

После протокольной церемонии общение продолжилось неформально. Посол Мальты, зная о спортивных увлечениях нашего Президента, подарил Александру Лукашенко хронограф.

А посол Руанды похвасталась Президенту белорусскими часами и вместе с украинским коллегой детализировала направления сотрудничества.

Приоритеты Беларуси остаются неизменны: многополярная и миролюбивая внешняя политика будь то с Западом или Востоком, при этом сохраняем добрые отношения с традиционными партнерами. Стремление к открытости подтверждает и безвизовый режим. Беларусь открыта для жителей 80-ти стран. Создаем равнозначные условия для делового и человеческого общения, ведь в любое время Беларусь стремится к диалогу.