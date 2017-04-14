Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

15 Апреля 2017 09:01

Президент Александр Лукашенко во время рабочего визита в Кыргызстан принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Во время саммита ЕАЭС белорусский лидер предложил реализовать комплекс первоочередных мер для эффективной работы интеграционного объединения. Президент также призвал страны Евразийского экономического союза активнее создавать зоны свободной торговли с третьими государствами. Помимо этого, главы государств Евразийского союза обсудили основные ориентиры макроэкономической политики своих стран на ближайшие два года.

По итогам саммита в Бишкеке лидеры стран Евразийского экономического союза подписали 11 документов. В частности, утверждены основные ориентиры макроэкономической политики государств союза на два года. Кроме того, принято официальное решение о предоставлении Молдове статуса страны - наблюдателя в ЕАЭС.

В Бишкеке Президент Беларуси принял участие и в неформальном саммите ОДКБ. Лидеры шести стран обсудили обстановку в сфере безопасности, актуальные вызовы и угрозы, а также пути совместной борьбы с ними. Кроме того, президенты выбрали генсекретаря ОДКБ - представителя Армении Юрия Хачатурова.