Александр Лукашенко принял участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию белорусской милиции

3 Марта 2017 21:00

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию белорусской милиции. Глава государства поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником и знаменательным вековым юбилеем. Была дана и оценка нынешней работы правоохранителей, а также обозначены задачи на перспективу.

Как отметил Глава государства, спокойная обстановка на улицах стала визитной карточкой нашей страны. Это отмечают и гости. Неслучайно Беларусь входит в первую десятку государств по уровню безопасности жизни. А ведь этим могут похвастаться далеко не все мировые державы. В последние годы МВД укрепляет динамику по сокращению преступности. По раскрываемости Беларусь обгоняет все страны Балтии, Россию, Казахстан. 100-летие. Достойный повод оценить все результаты.

Продолжит - Ольга Макей. Такое большое количество милиционеров, как сегодня во Дворце Республики, увидишь не часто. Здесь собрались почти две с половиной тысячи правоохранителей. Это представители самых разных подразделений, разных званий - от курсантов до генералов. Кстати, в стране на 100 тысяч белорусов приходится 405 стражей порядка. По сути, один милиционер охраняет 246 человек.

Во времена его службы, милиционеров наверняка было больше. Тогда в 60-е и задачи были сложнее, и техники современной не было. За годы изменилось многое, он прошел путь до генерала, но неизменно осталось главное - его отношение к любимому делу и... Любимой Тамаре Станиславовне. Вместе они уже 58 лет! Вырастили дочь - майора и сына полковника МВД. Его семья буквально по себе знает, как развивалась милиция и в период большой страны, и уже в суверенной Беларуси.

Ровно сто лет белорусская милиция отметит завтра, 4 марта. Настроение в эти дни хоть и праздничное - для людей в погонах - это не возможность отдохнуть, а скорее повод вспомнить и осознать, какой большой шаг структура сделала за целый век.

Из стихийного народного ополчения милиция выросла в мощную и надежную опору государства. Сегодня МВД выполняет самые серьезные задачи: это не только охрана порядка, но и обеспечение национальной безопасности.

Конечно, современные угрозы, рост преступности в мире бросают серьезный вызов правоохранителям, поэтому милиции приходится быть не просто на несколько шагов, а заметно опережать и упреждать любые преступные помыслы. И это получается.

Поздравить тех, кто делает нашу страну одной из самых безопасных на планете, прибыл и Александр Лукашенко. Сегодня при публике в погонах гимн Беларуси звучит особенно символично. Ведь в том числе и от этих людей зависит тезис "Мы белорусы, мирные люди". В этих словах, кажется, и есть основа нашей внешней политики. Анализировать обстановку вокруг и внутри страны - одна из основных задач правоохранителей. Все они для себя выбрали одну из сложнейших профессий - защищать спокойствие нас, белорусов. А история МВД сегодня - это летопись героического служения Отечеству.

В послевоенные годы на территории Беларуси начинается, по сути, другая война. Это жесткая борьба с бандами и организованной преступностью. Но буквально за несколько лет милиция плечом к плечу с населением переломили ситуацию. И уже в 60-х-70-х МВД Беларуси называют самым эффективным в Советском Союзе.

Непростым периодом для милиции оказались и первые годы становления независимости республики. Обвал экономики, безработица, дефицит, преступность. Таким было начало 90-х. Государству и народу в те непростые годы нужна была защита и уверенность.

Конечно, самая объективная оценка работы МВД - это мнение граждан. Опрос, проведенный в прошлом году, показал, что более 65% доверяют милиции, а 68% опрошенных готовы помогать в борьбе с преступностью. Это доверие предстоит укреплять ежедневно. И главное, белорусы должны быть уверены: в непростой ситуации их интересы и права - надежно защищены.

Укрепляет в последние годы МВД и динамику по сокращению преступности. А по раскрываемости Беларусь обгоняет все страны Балтии, Россию, Казахстан и другие бывшие советские республики. Например, по линии уголовного розыска в 2016 году раскрыто более 89% тяжких и особо тяжких преступлений.

Помогают в работе милиции современные спецсредства. В прошлом году, благодаря системам видеонаблюдения, раскрыто более полутора тысячи преступлений. На службе МВД уже сегодня находятся технологические новинки, о которых 20 лет назад никто и не задумывался. Кто бы мог представить, что например инспекторов ДПС заменят фоторадары - это ведь только начало!

Сегодня мир, спокойствие и порядок - главное достояние Беларуси. Туристы часто говорят, вечером в любом городе гулять можно, не беспокоясь за себя. Словом, по уровню безопасности наша страна входит в первую десятку государств, наряду с Катаром, Сингапуром, Австрией и Японией.

Конечно, негативные тенденции извне - нестабильная обстановка за рубежом, международная торговля наркотиками, преступления в сфере высоких технологий и другие, остаются актуальными. Опасны и преступления в финансовом секторе: коррупция, сокрытие прибыли, уклонение от налогов. Главное для правоохранителей - анализировать ситуацию и вовремя поставить заслон.

Люди в погонах говорят, лучшая оценка их труда, если работу милиции обычные белорусы не замечают. То есть, когда нет повода обращаться к сотрудникам МВД. Их служба, порой и вправду не видна, ведь многое остается за кадром. О рисках, терпении, мужестве знают разве что родные и близкие. Но каким бы сложным ни был труд, каждый из них скажет - эту профессию выбрал неслучайно.

Сегодня в зале протокол - скорее условность. Это теплое торжество со своими традициями. Даже семейными, ведь многие пришли сюда целыми династиями милиционеров. В подарок – праздничный концерт. Конечно, присутствуют на нем далеко не все. Большинство и в эти минуты продолжают нести дежурство, охраняя наше с вами спокойствие.

Говорят, не зная истории, сложно построить будущее. История ста лет милиции показала, каким бы ни было время, нам есть на кого положиться.