Александр Лукашенко принял ряд кадровых вопросов

Президент
28 Января 2017 09:01
Александр Лукашенко принял ряд кадровых вопросовНовую должность получил Валерий Малашко. Он стал министром здравоохранения Беларуси. Малашко прошел путь от простого врача до руководителя Могилевской областной детской больницы. Работал заместителем председателя облисполкома. Совсем недавно он занял пост министра труда. Александр Лукашенко пояснил, почему потребовалась такая ротация. Претендентов на должность главы Минздрава было много - больше десятка человек, но коллеги высказались именно за кандидатуру Малашко, который имеет большой авторитет в медицинском сообществе.
Назначая руководителей местной вертикали Президент Беларуси говорил о необходимости усилить власть руководителей на местах и поднять исполнительную дисциплину. С этого дня новые управленцы в семи районах Беларуси. Среди них - Островецкий, Ельский, Бобруйский, Шкловский и Мстиславский. Кадровая ротация затронула некоторые областные и горисполкомы. Обновился состав заместителей министров в Минспорта, Минсельхозпроде, в экономическом ведомстве и в Минэнерго.
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