Александр Лукашенко принял ряд кадровых назначений и расставил акценты на их работе

21 Декабря 2016 19:01

Александр Лукашенко назначил Главой Администрации Президента Наталью Кочанову. Первым заместителем стал Максим Рыженков. Белорусский лидер поставил конкретные задачи по реформированию Администрации, избавлению от излишних бюрократических функций. Новым руководителям придется работать над поднятием престижа статуса госслужащих. В то же время параллельно провести работу по оптимизации численности госаппарата. Основное внимание Глава государства потребовал уделить взаимодействию Администрации Президента со всеми ветвями власти, в том числе через помощников Президента, их функции и ответственность также должны быть пересмотрены. И еще одна задача, которая стоит перед новой Администрацией, - обратить серьезное внимание на работу с обращениями граждан. Президент в целом отметил, что Администрацию Президента надо реформировать спокойно и разумно. Суть происходящего Александр Лукашенко назвал обновлением.

Сегодня же Глава государства назначил Андрея Павлюченко начальником Службы безопасности Президента Беларуси, который до настоящего времени работал в должности начальника управления в данной структуре. Давая согласие на это назначение, Александр Лукашенко отметил, что Андрей Павлюченко человек опытный, ему присуща железная исполнительность. По мнению Главы государства, именно это качество должно быть стилем работы любого руководителя, не только в силовых структурах.

Игорь Бузовский освобожден от должности заместителя Главы Администрации Президента в связи с переходом на другую работу. Начальник главной военной инспекции Вооруженных сил Игорь Демиденко назначен первым зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. Соответствующие указы подписал Глава государства.