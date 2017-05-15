15 Мая 2017 07:02

Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в круглом столе глав государств на форуме "Один пояс - один путь".

Мероприятие проходит в международном конференц-центре, который расположен в живописном пригороде Пекина. Белорусский лидер приглашен на форум своим коллегой - председателем КНР Си Цзиньпином - одним из первых. Александр Лукашенко изложил предложения белорусской стороны по углублению и расширению сотрудничества на Евразийском континенте с акцентом на совместном мирном взаимовыгодном развитии.

В форуме участвуют главы 29 стран и делегации из 130 государств. Александр Лукашенко как лидер страны, которая одной из первых в Европе поддержала глобальную инициативу Китая и предоставила максимальный режим благоприятствования "Новому Шелковому пути", в Пекине гость особый. Беларусь выделяет и стратегическое всестороннее партнерство с Китаем, и уже строящийся индустриальный хаб - крупнейший в Центральной и Восточной Европе.

В Пекине Президенту Беларуси предстоит большой пул личных встреч с мировыми лидерами. Все-таки в китайской столице в эти дни присутствуют руководители почти трех десятков государств.

Вчера белорусский лидер провел переговоры со своим пакистанским коллегой. Между Минском и Исламабадом выработана дорожная карта сотрудничества. Сегодня время контролировать ее реальное наполнение и исполнение, констатировали Александр Лукашенко и Наваз Шариф. Результаты уже есть. После официального визита Президента в октябре 2016 года в Пакистан белорусский экспорт удвоился. А в конце лета ждем второй визит премьер-министра Наваза Шарифа в Беларусь.

Двусторонние встречи на высшем уровне сегодня продолжатся. Ожидается, что Президент Беларуси встретится и с гигантами китайского бизнеса.