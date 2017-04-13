Президент
13 Апреля 2017 21:05
Александр Лукашенко прибыл в Бишкек
После переговоров во Дворце Независимости Президент отправился с рабочим визитом в Кыргызстан. И около часа назад Александр Лукашенко прибыл в Бишкек.
Самолет Главы государства приземлился в международном аэропорту Манас - в одном из самых крупных и современных в Центральной Азии, из которого выполняют регулярные рейсы 18 авиакомпаний. Эти кадры мы получили буквально 20 минут назад. У трапа самолета белорусского лидера встретили официальные лица Кыргызстана. Букет преподнесли девушки в национальных костюмах.
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