Президент
13 Мая 2017 19:50
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай
Сегодня вечером Борт № 1 прибыл в международный аэропорт в Пекине.
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