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13 Мая 2017 19:50

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай

Сегодня вечером Борт № 1 прибыл в международный аэропорт  в Пекине.
  

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