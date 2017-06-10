12 Июня 2017 12:16
Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с национальным праздником - Днем России
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с национальным праздником - Днем России.
"Этот праздник объединяет всех, кто гордится героическим прошлым страны, ответственно строит ее настоящее, уверенно смотрит в будущее. Осуществляемый руководством государства курс на развитие современной России, обеспечение ее стабильного социально-экономического роста и укрепление позиций на международной арене получает широкую поддержку россиян", - отметил Глава государства.
"В Республике Беларусь высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Российской Федерацией, вместе с которой мы реализуем масштабные интеграционные проекты в интересах наших народов", - подчеркнул белорусский лидер.