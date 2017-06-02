RSS Президент

2 Июня 2017 19:15

Александр Лукашенко поздравил Серджио Маттареллу с Днем провозглашения Итальянской Республики

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Италии Серджио Маттареллу и жителей этой страны с национальным праздником - Днем провозглашения Итальянской Республики. "Сотрудничество между нашими странами, которое строится на принципах взаимопонимания и доверия, заключает в себе значительный потенциал для развития во всех отраслях", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь намерена и в будущем укреплять отношения с Италией на благо обоих государств.-



