Александр Лукашенко поздравил Серджио Маттареллу с Днем провозглашения Итальянской Республики

Президент
2 Июня 2017 19:15
Александр Лукашенко поздравил Серджио Маттареллу с Днем провозглашения Итальянской РеспубликиПрезидент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Италии Серджио Маттареллу и жителей этой страны с национальным праздником - Днем провозглашения Итальянской Республики. "Сотрудничество между нашими странами, которое строится на принципах взаимопонимания и доверия, заключает в себе значительный потенциал для развития во всех отраслях", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь намерена и в будущем укреплять отношения с Италией на благо обоих государств.-
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