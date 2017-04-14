18 Апреля 2017 09:07

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву

"Благодаря природному обаянию, артистизму и исключительному актерскому мастерству Вы завоевали искреннюю любовь и признание публики не только в России, но и за ее пределами", - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал актрисе, чтобы ее плодотворная деятельность и впредь дарила зрителям радость и хорошее настроение, содействовала укреплению культурных связей между народами Беларуси и России.