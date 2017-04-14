Президент
18 Апреля 2017 09:07
Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву
"Благодаря природному обаянию, артистизму и исключительному актерскому мастерству Вы завоевали искреннюю любовь и признание публики не только в России, но и за ее пределами", - говорится в поздравлении.
Глава государства пожелал актрисе, чтобы ее плодотворная деятельность и впредь дарила зрителям радость и хорошее настроение, содействовала укреплению культурных связей между народами Беларуси и России.
Другие новости
18.04.2017 12:01 / Президент Высокий уровень белорусско-китайских политических отношений должен подтянуть за собой и экономику двух стран
17.04.2017 19:14 / Президент Александр Лукашенко направил приветствие гостям и участникам XXIV Международного специализированного форума "ТИБО-2017"
17.04.2017 12:04 / Президент Президент поздравил Эрдогана с успешным проведением референдума по изменению Конституции
17.04.2017 07:04 / Президент Президент посетил храм Преображения Господня в городе Барань под Оршей
16.04.2017 21:06 / Президент Президент: Беларусь сумеет преодолеть возникающие сложности, и нынешний год станет переломным
16.04.2017 15:00 / Президент Президент посетил храм Преображения Господня в городе Барань
15.04.2017 20:00 / Президент Поздравление с Пасхой христианам Беларуси
15.04.2017 09:01 / Президент Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
14.04.2017 21:02 / Президент Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
14.04.2017 19:02 / Президент Рабочий визит Президента Беларуси в Кыргызстан завершен
14.04.2017 15:00 / Президент 2017 год должен стать переломным в становлении ЕАЭС
14.04.2017 12:02 / Президент Президент: 2017 год должен стать переломным в становлении ЕАЭС
14.04.2017 09:03 / Президент В Бишкеке начинается саммит ЕАЭС
14.04.2017 09:00 / Президент Беларусь и Молдова рассчитывают нарастить товарооборот до полумиллиарда долларов
14.04.2017 07:07 / Президент В Бишкеке пройдут саммиты ЕАЭС и ОДКБ
14.04.2017 07:00 / Президент Накануне обсудили развитие сотрудничества Минска и китайской провинции Хунань
14.04.2017 07:00 / Президент Беларусь успешно борется с ВИЧ
13.04.2017 21:05 / Президент Беларусь добилась значительных успехов в борьбе с ВИЧ/СПИД