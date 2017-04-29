Александр Лукашенко поздравил с юбилеем Филиппа Киркорова

30 Апреля 2017 15:08

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста России Филиппа Киркорова.

"Высокое исполнительское мастерство, талант и обаяние на протяжении многих лет находят живой отклик в сердцах Ваших поклонников не только в России, но и за ее пределами", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в Беларуси Филиппа Киркорова знают как артиста, обладающего индивидуальным творческим стилем, способного радовать зрителей запоминающимися работами. "Вы всегда являетесь желанным гостем на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" и других концертных площадках, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Уверен, Вы и дальше будете создавать новые яркие проекты, способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между народами России и Беларуси".