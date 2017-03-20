Президент
21 Марта 2017 09:04
Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Митрополита Филарета
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
"Многие годы Вы посвятили укреплению в обществе высоких моральных идеалов, подлинного гуманизма и нравственности, - отметил Глава государства. - Неустанно направляли свои силы на сохранение мира и согласия в нашей стране, утверждение христианских ценностей, возрождение и приумножение православных традиций".
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