21 Марта 2017 09:04

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

"Многие годы Вы посвятили укреплению в обществе высоких моральных идеалов, подлинного гуманизма и нравственности, - отметил Глава государства. - Неустанно направляли свои силы на сохранение мира и согласия в нашей стране, утверждение христианских ценностей, возрождение и приумножение православных традиций".