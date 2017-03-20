Главная>>Агентство теленовостей>>Президент>>Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Митрополита Филарета
Президент
RSS

21 Марта 2017 09:04

Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Митрополита Филарета

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

"Многие годы Вы посвятили укреплению в обществе высоких моральных идеалов, подлинного гуманизма и нравственности, - отметил Глава государства. - Неустанно направляли свои силы на сохранение мира и согласия в нашей стране, утверждение христианских ценностей, возрождение и приумножение православных традиций". 

  

Другие новости

Кадровые решения Президента Кадравыя рашэнні Прэзідэнта Alexander Lukashenko makes new appointments for Minsk administration 20.03.2017 15:04 / Президент Кадровые решения Президента

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =