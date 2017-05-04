5 Мая 2017 09:25

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 80-летием народного артиста России Юрия Назарова.

"Прекрасные актерские работы, талант и преданность любимому делу принесли Вам широкую популярность. Созданные Вами яркие и незабываемые образы по праву входят в золотой фонд современного искусства", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Юрия Назарова знают и ценят в Беларуси как замечательного и разносторонне одаренного человека. "Уверен, Ваша многогранная деятельность и впредь будет способствовать укреплению дружбы и культурных связей между народами Беларуси и России", - подчеркнул Александр Лукашенко.