Александр Лукашенко поздравил Президента Социалистической Республики Вьетнам

24 Января 2017 09:06

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга с 25-летием установления дипломатических отношений между Беларусью и Вьетнамом.

"Приятно отметить, что за этот период мы построили прочную систему всестороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко убежден, что традиционно дружественные отношения между Беларусью и Вьетнамом будут и далее укрепляться и развиваться на благо обоих народов.

Глава белорусского государства пожелал Чан Дай Куангу новых высоких достижений, крепкого здоровья и долголетия, а народу Вьетнама - успехов и благополучия.