Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Сербия с Днем государственности

15 Февраля 2017 19:14

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Сербия Томислава Николича с национальным праздником – Днем государственности.

"Между Республикой Беларусь и Республикой Сербия достигнут высокий уровень сотрудничества, основанный на духовной и культурной общности", - говорится в поздравлении.

Глава государства напомнил, что в январе текущего года успешно состоялся первый в истории двусторонних отношений официальный визит Председателя правительства Сербии Александра Вучича в Беларусь, что придаст дополнительный импульс межгосударственному взаимодействию. "Надеюсь на новые встречи, которые поспособствуют углублению белорусско-сербского диалога на благо двух стран", - отметил Президент.

Александр Лукашенко также поздравил Томислава Николича с днем рождения, выразив убеждение, что дружественные отношения между странами и совпадение взглядов по основным направлениям международной политики будут и в дальнейшем способствовать расширению двустороннего сотрудничества в различных отраслях и реализации достигнутых договоренностей.