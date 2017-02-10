Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Иран с национальным праздником

11 Февраля 2017 12:06

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани и народ этой страны с национальным праздником – 38-ой годовщиной Исламской революции.

"Белорусско-иранский диалог традиционно носит открытый, дружественный характер. Мы сумели достигнуть значительного прогресса в двусторонних отношениях во всех отраслях", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что наращивание торгово-экономического сотрудничества и реализация взаимовыгодных совместных проектов полностью соответствуют интересам двух стран и будут способствовать дальнейшему укреплению связей между народами Беларуси и Ирана.