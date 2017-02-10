Президент
11 Февраля 2017 12:06
Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Иран с национальным праздником
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани и народ этой страны с национальным праздником – 38-ой годовщиной Исламской революции.
"Белорусско-иранский диалог традиционно носит открытый, дружественный характер. Мы сумели достигнуть значительного прогресса в двусторонних отношениях во всех отраслях", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил убеждение, что наращивание торгово-экономического сотрудничества и реализация взаимовыгодных совместных проектов полностью соответствуют интересам двух стран и будут способствовать дальнейшему укреплению связей между народами Беларуси и Ирана.
Другие новости
11.02.2017 09:01 / Президент Александр Лукашенко требует обеспечить сбалансированное развитие экономики страны
10.02.2017 21:01 / Президент Дворец Независимости снова стал площадкой для обсуждения острых экономических вопросов
10.02.2017 19:00 / Президент Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам развития экономики
10.02.2017 12:01 / Президент Глава государства проводит совещание по актуальным вопросам развития экономики
10.02.2017 09:14 / Президент Президент поздравил Дорис Лойтхард с 25-й годовщиной дипломатических отношений между Беларусью и Швейцарией
10.02.2017 07:00 / Президент Президент поручил урегулировать вопросы передачи в доверительное управление имущества УП
09.02.2017 21:01 / Президент Новые подходы в управлении белорусскими предприятиями обсудили у Президента
09.02.2017 15:00 / Президент О новых методах управления белорусскими предприятиями говорили сегодня на совещании у Президента
09.02.2017 12:02 / Президент Эффективность деятельности госпредприятий - предмет большой дискуссии во Дворце Независимости.
08.02.2017 07:06 / Президент Приветствие участникам Книжной выставки и симпозиума литераторов "Писатель и время"
08.02.2017 07:02 / Президент Связи между регионами становятся все более значимым фактором укрепления экономического сотрудничества Беларуси и России
07.02.2017 21:02 / Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Костромской области
07.02.2017 15:02 / Президент Президент Беларуси встретился с делегацией Костромской области России
07.02.2017 12:00 / Президент Беларусь рассчитывает на существенный рост товарооборота с Костромской областью
07.02.2017 07:01 / Президент Александр Лукашенко провел совещание по оптимизации госаппарата
06.02.2017 21:02 / Президент Темы совещания у Президента: обновление госаппарата, качество и эффективность работы
06.02.2017 19:01 / Президент Администрация Президента должна быть в авангарде модернизации госаппарата
06.02.2017 12:00 / Президент В госаппарате Беларуси необходимо непрерывное кадровое обновление