23 Марта 2017 12:15

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Пакистан Мамнуна Хусейна и Премьер-министра этой страны Наваза Шарифа с национальным праздником – Днем Пакистана.

"Беларусь дорожит традиционно дружественными отношениями с Пакистаном, которые основаны на принципах взаимного уважения и доверия. Уверен, что белорусско-пакистанский диалог будет и далее укрепляться", - говорится в поздравлении Александра Лукашенко Мамнуну Хусейну.

В поздравительном послании Навазу Шарифу Глава государства отметил, что благодаря совместным усилиям белорусско-пакистанские отношения плодотворно развиваются и служат прочным фундаментом для роста благосостояния народов обеих стран.