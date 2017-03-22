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23 Марта 2017 12:15

Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Пакистан Мамнуна Хусейна

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Пакистан Мамнуна Хусейна и Премьер-министра этой страны Наваза Шарифа с национальным праздником – Днем Пакистана.

"Беларусь дорожит традиционно дружественными отношениями с Пакистаном, которые основаны на принципах взаимного уважения и доверия. Уверен, что белорусско-пакистанский диалог будет и далее укрепляться", - говорится в поздравлении Александра Лукашенко Мамнуну Хусейну.

В поздравительном послании Навазу Шарифу Глава государства отметил, что благодаря совместным усилиям белорусско-пакистанские отношения плодотворно развиваются и служат прочным фундаментом для роста благосостояния народов обеих стран.

 

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