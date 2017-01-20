Александр Лукашенко поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина

20 Января 2017 07:30

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина и весь дружественный народ Китая с 25-ой годовщиной установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой.

"За четверть века пройден значительный путь в становлении и развитии белорусско-китайского взаимодействия, основанного на принципах равенства и уважения интересов друг друга, - отметил Глава государства. - Мы гордимся, что у Беларуси и Китая сложились поистине союзнические отношения. Достигнут беспрецедентно высокий уровень доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что диалог между Беларусью и КНР будет и впредь углубляться и охватывать все новые сферы.

"Большие перспективы мы видим в усилении инвестиционной составляющей, активизации прямых связей между регионами. Беларусь будет и далее прилагать все усилия по эффективной реализации инициативы "Один пояс - один путь", строительству Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" как опорной точки и жемчужины экономического пояса "Шелкового пути", - говорится в поздравлении.

Президент убежден, что юбилейный год ознаменуется плодотворным развитием двусторонних отношений, интенсивным культурным обменом, новыми контактами, идеями и направлениями взаимодействия.

Председатель КНР Си Цзиньпин также от имени китайского народа и себя лично поздравил Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и белорусский народ с 25-летием установления белорусско-китайских дипломатических отношений.

В поздравлении говорится, что дружба между китайским и белорусским народами имеет долгую историю. В настоящее время китайско-белорусские отношения характеризуются устойчивым развитием, уровень двустороннего сотрудничества непрерывно повышается.

"Политическое взаимодоверие является прочным, мы оказываем друг другу твердую поддержку по важным вопросам, касающимся интересов наших стран, - отметил Председатель КНР. - На фоне совместного строительства "Одного пояса - одного пути" прагматичное сотрудничество в различных областях является продуктивным. Обе стороны поддерживают тесные контакты и взаимодействие по международным вопросам".

Си Цзиньпин считает, что китайско-белорусские отношения служат образцом межгосударственных отношений и играют важную роль в содействии региональной и международной стабильности и миру.