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21 Февраля 2017 12:13

Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Веру Алентову с юбилеем

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Веру Алентову с юбилеем.

"Многогранный талант, профессиональное мастерство, обаяние и безупречный художественный вкус снискали Вам заслуженное уважение коллег и искреннюю любовь публики", - отметил Глава государства.

"Пусть Ваша плодотворная деятельность и впредь дарит зрителям радость, вдохновение и хорошее настроение, содействует укреплению дружбы между нашими народами", - пожелал Александр Лукашенко.

  

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