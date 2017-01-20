20 Января 2017 09:15

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Ирину Аллегрову с юбилеем.

"Восхитительный голос, талант и артистизм помогли Вам достичь профессиональных высот, завоевать авторитет и искреннюю любовь публики", - говорится в поздравлении.





Глава государства отметил, что в Беларуси творчество Ирины Аллегровой пользуется широкой популярностью. "Уверен, Вы и в дальнейшем будете радовать зрителей новыми песнями и яркими проектами, способствовать укреплению дружбы между нашими народами", - подчеркнул Александр Лукашенко.