26 Января 2017 09:20

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Светлану Окружную с юбилеем.

"Более 50 лет Вы самоотверженно служите сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа. Созданные Вами образы оставили яркий след в сердцах зрителей. Эмоционально богатые героини, наделенные выразительной индивидуальностью, всегда привлекали публику сильным характером и в то же время тонким лиризмом", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что плодотворная деятельность Светланы Окружной, направленная на сохранение и развитие лучших традиций отечественной театральной школы, заслуживает высокой оценки.