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1 Февраля 2017 08:08

Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Льва Лещенко с юбилеем

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Льва Лещенко с юбилеем. "Вы по праву принадлежите к числу ярких эстрадных исполнителей, чье творчество прошло испытание временем и продолжает служить эталоном профессионального мастерства. Ваш удивительный по красоте голос, уникальная манера исполнения, жизнеутверждающая сила и истинный гуманизм покорили сердца многочисленных поклонников разных поколений и стран", - говорится в поздравлении. Глава государства выразил уверенность, что талант и богатый опыт Льва Лещенко будут и в дальнейшем служить обогащению современного искусства, а преданность любимому делу станет примером для молодых артистов.



