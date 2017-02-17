Александр Лукашенко поздравил Митрополита Павла с юбилеем и 25-летием архиерейской хиротонии

19 Февраля 2017 12:01

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с 65-летием со дня рождения и 25-летием архиерейской хиротонии.

"Вы посвятили свою жизнь служению Церкви, защите высоких принципов христианской жизни. Ваш труд несет людям надежду, открывает красоту веры, поддерживает в делах милосердия", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сегодня православие – это не только нравственная основа белорусского общества, но социальный и духовный институт, способный оказывать значительное влияние на развитие современного мира.

"Мы высоко ценим Вашу деятельность по утверждению идеалов добра, веры, патриотизма. В наше непростое время христианские ценности объединяют людей во имя справедливости и помощи ближним, помогают преодолевать многие вызовы современности", - подчеркнул Александр Лукашенко.